В Казани новобранцы Росгвардии приняли военную присягу

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

На строевом плацу казанского полка Росгвардии военнослужащие-призывники торжественно приняли присягу.

Торжественная церемония состоялась после прохождения новобранцами основ всей необходимой подготовки, а на церемонии присутствовали родные и близкие призывников.

По словам заместителя командира полка по военно-политической работе Артема Гало, принятие военной присяги происходит в год, когда Росгвардия отмечает свое 10-летие и 215-й годовщины войск правопорядка.

«Приняв военную присягу, вы стали полноправными воинами-защитниками своего Отечества. В ваших руках мир и спокойствие нашего народа. В этот торжественный день я горячо и сердечно поздравляю солдат с принятием военной присяги, а весь личный состав полка с достойным пополнением!» – отметил он.

От лица матерей к новобранцам обратилась мама одного из бойцов Эльмира Вадигуллина «Мы знаем, как нелегко вам вдали от дома, но знайте: мы вас любим и гордимся вами!» – поддержала она бойцов.

От имени новобранцев слово предоставили рядовому Булату Вадигуллину, который отметил, что принятие присяги на верность Родине бывает в жизни лишь один раз.

«Перед своими командирами и начальниками, родными и близкими мы поклялись совершенствовать свою боевую выучку и мастерство, знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенное нам вооружение и боевую технику, беспрекословно выполнять приказы и распоряжения наших командиров. И мы надеемся, что не подведем никого, кто в эту минуту стоит здесь и смотрит на нас!» – сказал Вадигуллин.

После церемонии родителей солдат пригласили в полковой клуб для встречи с командованием воинской части, где им рассказали о порядке прохождения службы по призыву, преимуществах службы по контракту и поступления в военные вузы Росгвардии.