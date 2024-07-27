В Казани ночью временно перекроют центр города из-за забега

В Казани с 23:30 27 июля по 01:30 28 юля будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам Вахитовского и Ново-Савиновского районов. Причина временных неудобств – проведение в столице РТ легкоатлетического забега «Ночная Казань – 2024».

Расписание перекрытий, согласно данным пресс-службы города, следующее:

С 23:30 27 июля до 00:40 28 июля – полное перекрытие движения транспорта на Кремлевской дамбе в направлении от улиц Батурина до Декабристов.

С 23:30 27 июля до 00:40 28 июля – полная приостановка движения на улице Декабристов в двух направлениях от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима.

С 23:30 27 июля до 01:00 28 июля - полная приостановка движения на Кремлевской дамбе в направлении от улицы Декабристов до Кремлевской набережной.

С 23:00 27 июля до 01:30 28 июля – приостановка движения на Кремлевской набережной в двух направлениях от улиц Батурина до Саид-Галеева.

С 23:00 27 июля до 01:30 28 июля – приостановка движения на улице Батурина в двух направлениях от улицы Федосеевской до Кремлевской набережной.

С 23:00 27 июля до 01:30 28 июля – приостановка движения по автодороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы в двух направлениях.