news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 января 2026 18:39

В Казани ночью очистят от снега ряд муниципальных парковок, водителей просят убрать авто

Читайте нас в
Телеграм
В Казани ночью очистят от снега ряд муниципальных парковок, водителей просят убрать авто
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня ночью в Казани проведут уборку снега на муниципальных платных парковках, чтобы обеспечить безопасное и беспрепятственное движение транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Водителей просят заранее переставить автомобили на время проведения работ.

  • С 21:00 до 5:00 снегоуборочная техника будет работать на парковке по улице Бондаренко, зона №195.
  • С 21:00 до 6:00 очистка снега запланирована на парковках по улицам Батурина, Дзержинского, Бутлерова, Ульянова-Ленина и Бурхана Шахиди.

Горожанам советуют учитывать график уборки при планировании поездок и выборе места для парковки.

#уборка снега #муниципальные парковки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

10 января 2026
Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

10 января 2026