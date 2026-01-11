В Казани ночью очистят от снега ряд муниципальных парковок, водителей просят убрать авто

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня ночью в Казани проведут уборку снега на муниципальных платных парковках, чтобы обеспечить безопасное и беспрепятственное движение транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Водителей просят заранее переставить автомобили на время проведения работ.

С 21:00 до 5:00 снегоуборочная техника будет работать на парковке по улице Бондаренко, зона №195.

С 21:00 до 6:00 очистка снега запланирована на парковках по улицам Батурина, Дзержинского, Бутлерова, Ульянова-Ленина и Бурхана Шахиди.

Горожанам советуют учитывать график уборки при планировании поездок и выборе места для парковки.