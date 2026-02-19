В Казани ночью очистят от снега муниципальные парковки, водителей просят убрать авто

Фото: kzn.ru

В Казани в ночь с 19 на 20 февраля на муниципальных парковках пройдет поэтапная уборка снега. Работы организуют в ночное время, чтобы не создавать заторов и не мешать движению транспорта, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Водителей попросили заранее переставить автомобили, чтобы обеспечить доступ техники к парковочным зонам, а также учитывать график работ при планировании поездок.

С 21:00 до 23:00 уборка запланирована на платных парковках №128 на улице Яруллина, №227 на улице Лушникова и №185 на улице Вахитова.

С 21:00 до 5:00 снег планируют убрать с парковочных зон №240 и №406 на улице Адоратского, №195 на улице Бондаренко, №408 на улице Короленко, №196 на улице Волгоградской, №211 на улице Восстания, а также на участках улиц Даурской, Карбышева, Зорге, Родина, Шуртыгина, Ершова и Пионерской.

С 21:00 до 6:00 очистка предусмотрена на улице Гоголя (несколько участков по обеим сторонам), на улице Дзержинского, Островского (от Николаева до Хади Такташа) и на улице Университетской (от Право-Булачной до Профсоюзной).