В Казани ночью мужчина разбил кирпичом витрину мексиканского кафе

В Казани неизвестный разбил кирпичом витрину мексиканского кафе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил фасадное окно в Gazon cafe на Декабристов, поступило в отдел полиции «Московский» в ночь с субботы на воскресенье.

По факту случившегося директор заведения написал в полицию заявление и в данный момент оценивается причиненный ущерб.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители изучают видеозаписи с камер, опрашивают очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.