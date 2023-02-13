news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 февраля 2023  17:17
Алексей Новиков

В Казани ночью мужчина разбил кирпичом витрину мексиканского кафе

news_top_970_100

В Казани неизвестный разбил кирпичом витрину мексиканского кафе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил фасадное окно в Gazon cafe на Декабристов,  поступило в отдел полиции «Московский» в ночь с субботы на воскресенье.

По факту случившегося директор заведения написал в полицию заявление и в данный момент оценивается причиненный ущерб.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители изучают видеозаписи с камер, опрашивают очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

#Казань #кафе
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное