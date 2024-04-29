В Казани несуществующая фирма организовала набор людей на обучение гипнозу

Курс по регрессивному гипнозу, рекламируемый в Яндексе, оказался связан с компанией, прекратившей свою деятельность еще два года назад.

Реклама, указывающая на ООО «ТЕХМОНОЛИТ», которое было закрыто в ноябре 2022 года, вызвала беспокойство у заявителя, который обратился с жалобой в прокуратуру Республики Татарстан, сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по РТ.

После передачи жалобы в Татарстанское УФАС России, реклама была признана вводящей в заблуждение потребителей относительно производителя и продавца услуги. В результате было инициировано дело за нарушение законодательства о рекламе из-за использования недостоверной информации.

В качестве ответчика выступил предприниматель из Чистополя, через личный кабинет которого осуществлялась публикация спорной рекламы.