В Казани несколько домов Советского района на сутки останутся без воды

В Казани 21 июля несколько домов Советского района останутся без водоснабжения. Связано это с переврезкой водопровода на месте строительства второй линии метрополитена, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 9 утра 21 июля и до 6 утра следующего дня воды не будет по следующим адресам:

улица Айтматова, №1, 5, 6, 7, 8, 10;

Ломжинская, №20а, 24, 24а, 24б, 24ж, 24/1;

улица Фучика, №90б, 90б корп. 1, 90в, 131, 131а, 131в, 131г.

МУП «Водоканал» будет принимать звонки от казанцев по телефону +7(843)231-62-60, автоцистерны с водой будут размещены согласно заявкам.