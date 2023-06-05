Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани неравнодушные автоинспекторы сопроводили машину с беременной девушкой в роддом
В центре Казани на пересечении улиц Татарстан и Тукая к двум сотрудникам ДПС обратился 25-летний водитель Hyundai.
Он рассказал, что у его беременной супруги, которая находится в автомобиле, начались роды. Мужчина боялся, что не успеет довезти ее до больницы.
Оценив дорожную обстановку, полицейские решили незамедлительно сопроводить машину с роженицей в родильный дом.
Включив световые и звуковые сигналы, они в считанные минуты доставили девушку в роддом. Женщина от всей души поблагодарила автоинспекторов за доброе отношение и оказанную помощь.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа