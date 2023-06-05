В Казани неравнодушные автоинспекторы сопроводили машину с беременной девушкой в роддом

В центре Казани на пересечении улиц Татарстан и Тукая к двум сотрудникам ДПС обратился 25-летний водитель Hyundai.

Он рассказал, что у его беременной супруги, которая находится в автомобиле, начались роды. Мужчина боялся, что не успеет довезти ее до больницы.

Оценив дорожную обстановку, полицейские решили незамедлительно сопроводить машину с роженицей в родильный дом.

Включив световые и звуковые сигналы, они в считанные минуты доставили девушку в роддом. Женщина от всей души поблагодарила автоинспекторов за доброе отношение и оказанную помощь.