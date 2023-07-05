В Казани неплательщик штрафов заперся в иномарке, чтобы приставы не смогли ее арестовать

В Казани неплательщик штрафов заперся в машине, чтобы приставы не смогли осуществить ее арест, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина нарушил ПДД десятки раз, из-за чего у него накопились штрафы на 54 тысячи рублей. Поскольку он своевременно их не погасил, дела передали приставам.

Мужчине сообщили о возбуждении исполнительного производства, но он этот факт проигнорировал, из-за чего было принято решение арестовать его Mercedes-Benz. Мужчина возмутился и заперся в авто, но пристав и сотрудник ГИБДД убедили его не сопротивляться.

Теперь иномарка находится на спецстоянке.