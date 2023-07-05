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В Казани неплательщик штрафов заперся в иномарке, чтобы приставы не смогли ее арестовать
В Казани неплательщик штрафов заперся в машине, чтобы приставы не смогли осуществить ее арест, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина нарушил ПДД десятки раз, из-за чего у него накопились штрафы на 54 тысячи рублей. Поскольку он своевременно их не погасил, дела передали приставам.
Мужчине сообщили о возбуждении исполнительного производства, но он этот факт проигнорировал, из-за чего было принято решение арестовать его Mercedes-Benz. Мужчина возмутился и заперся в авто, но пристав и сотрудник ГИБДД убедили его не сопротивляться.
Теперь иномарка находится на спецстоянке.
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