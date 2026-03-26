Происшествия 26 марта 2026 14:30

В Казани нелегальные таксисты подрались с конкурентом и напали на полицейских

В Татарстане трем нелегальным таксистам предъявлены обвинения в хулиганстве и применении насилия в отношении сотрудников полиции на территории аэропорта Казани. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По данным следствия, 23 марта мужчины устроили конфликт на парковке аэропорта. В ходе ссоры они напали на другого нелегального таксиста и оказали сопротивление транспортным полицейским, которые пытались остановить их действия. В ходе задержания таксисты применили насилие и в отношении сотрудников полиции.

Фото: Центральное МСУТ СКР

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и применении насилия к представителям власти. Суд отправил всех троих под стражу, следствие продолжается.

Следователи просят очевидцев происшествия связаться с дежурным следователем по телефону +7 (908 ) 753‑11‑11.

Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

