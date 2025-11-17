В Казани неизвестный обстреливает машины на Габишева, полиция проводит проверку

В социальных сетях появилась информация, что неизвестный мужчина обстреливает припаркованные машины во дворе на улице Габишева в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в полицию поступили сообщения от владельцев поврежденных автомобилей.

«В настоящее время по данному факту в отделе полиции проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.