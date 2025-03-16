В Казани неисправный электрообогреватель стал причиной пожара в частном доме

ГУ МЧС России по РТ

Ночью в Кировском районе Казани на Хибинской улице вспыхнул пожар в кирпичном доме, огонь распространился и на прилегающую постройку, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие пожарные быстро справились с открытым пламенем. На месте они обнаружили 56-летнего хозяина дома. Мужчина получил термические ожоги тела (1%), от госпитализации он отказался.

По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности электрооборудования — возможно, из-за неисправного обогревателя. Также дознаватель ГУ МЧС России по Татарстану рассматривает версию неосторожности при курении.