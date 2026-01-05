news_header_top
Происшествия 5 января 2026 14:44

В Казани неисправный электрочайник стал причиной пожара в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани на улице Амирхана, 29 произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. По предварительным данным, возгорание началось из‑за неисправного электрочайника.

На кухне под столом пожарные обнаружили 66‑летнего мужчину. С помощью дыхательной маски его вывели на улицу и передали медикам.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №7 с отравлением продуктами горения.

По данным ГУ МЧС России по РТ, огонь повредил электрочайник и часть кухонной мебели на площади около 2 квадратных метров. Специалисты рассматривают нарушение правил эксплуатации электрооборудования как основную причину пожара.

