В Казани не хватает более 9 тыс. земельных участков для предоставления многодетным семьям. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества.

«В Татарстане около 66 тыс. многодетных семей включены в списки на получение земельных участков. Из них более 42 тыс. получили участки в собственность. Вместе с тем сохраняется потребность в большом количестве новых участков как, например, в Казани, где их дефицит – более 9 тыс. Муниципальные массивы в поселках Сокуры и Каймары освоены. Продолжается работа по освоению федеральных массивов», – рассказал докладчик.

По словам Аглиуллина, на дополнительных федеральных землях площадью 963 гектара сформировано четыре массива. Ведется работа по оформлению границ населенных пунктов.

«В Набережных Челнах дефицит составляет более 5 тыс. участков. Муниципальные массивы в селах Азьмушкино, Семекеево, Ильбухтино, Калмаш освоены полностью. В отношении дополнительных земельных участков для предоставления многодетным семьям прорабатываются массивы, расположенные в Калмашском сельском поселении Тукаевского района», – отметил он.

Аглиуллин добавил, что министерство систематически направляет в исполком Набережных Челнов предложения по реализации земель сельхозназначения близлежащих районов, в том числе для предоставления многодетным семьям. «Однако исполком сообщает об отсутствии потребности в приобретении таких земельных участков. Прошу муниципальные образования внимательно анализировать аналогичные предложения», – подчеркнул он.

Кроме того, глава Минземимущества назвал районы с низким процентом предоставления земельных участков. В частности, в Бугульминском, Зеленодольском, Лениногорском, Альметьевском, Бавлинском, Кукморском, Лаишевском и Нижнекамском районах показатель предоставления земельных участков многодетным семьям составляет менее 80%.

«Руководителям муниципальных образований необходимо принять меры по разрешению данной ситуации», – заявил он.

В Казани 16 515 семей включены в списки на предоставление земельных участков, 7240 участков поставлены на кадастровый учет, всего было предоставлено 6668 участков. В Набережных Челнах 8744 семей включены в списки, 3405 участков поставлено на кадастровый учет, 3399 земельных участков предоставлено.

За прошлый год в Татарстане многодетные семьи получили 3838 земельных участков.