В Казани не хватает 155 водителей и 60 рабочих для обслуживания дорог в зимний период

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для обслуживания дорог зимой в Казани необходимо 155 водителей спецтехники и механизаторов, а также около 60 дорожных рабочих. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

«Суммарно на всю технику необходимо 765 водителей и механизаторов. В летний период такого количества водителей не требуется. Поэтому сегодня мы их дополнительно трудоустраиваем. Уже привлекли около 200 водителей, но дефицит остается», – сказал он.

Куляжев отметил, что городской парк зимней уборочной техники в Казани насчитывает 577 единиц, а также 28 единиц дополнительного оборудования.

«В этом году для муниципальных предприятий приобретено восемь малогабаритных тротуароуборочных машин. Они будут использоваться для содержания пешеходной зоны», – подчеркнул он.

Однако, по словам Куляжева, для качественного содержания дорог мало иметь необходимое количество техники, нужны водители и дорожные рабочие, готовые трудиться в непростых зимних условиях.

«Чтобы обеспечить надлежащее содержание дорог в этот период, особенно при выпадении осадков, необходимо организовать работу как минимум в 1,5 смены», – заключил он.