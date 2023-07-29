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Новости Татарстана и Казани
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В Казани не могут решить проблему с отслеживанием общественного транспорта
В Казани все еще не могут решить проблему с отслеживанием движения общественного транспорта в мобильных приложениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Помимо того, что не работает приложение и данные навигации не уходят в сервисы «Яндекса», неправильное время прибытия транспорта отображаются и на информационных табло на городских остановках. О том, когда восстановится работа серверов, пока неизвестно.
Напомним, о крупном сбое Комитет по транспорта горисполкома сообщал еще 20 июля.
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