В Казани не могут решить проблему с отслеживанием общественного транспорта

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В Казани все еще не могут решить проблему с отслеживанием движения общественного транспорта в мобильных приложениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо того, что не работает приложение и данные навигации не уходят в сервисы «Яндекса», неправильное время прибытия транспорта отображаются и на информационных табло на городских остановках. О том, когда восстановится работа серверов, пока неизвестно.

Напомним, о крупном сбое Комитет по транспорта горисполкома сообщал еще 20 июля.