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Руc Тат
Спорт 12 сентября 2023 17:06

В Казани не будут перекрывать дороги из-за «Кросса нации»

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В Казани не будут перекрывать дороги из-за «Кросса нации»
Фото: kzn.ru

В Казани не будут перекрывать дороги из-за «Кросса нации», который пройдет 16 сентября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«Решение о проведении в экстрим-парке „УРАМ" забегов только на короткие дистанции позволит провести соревнования без перекрытия дорог в городе. Мы постарались избежать неудобств для горожан, поэтому даже Кремлевская набережная не будет перекрыта для прогулок в день проведения», — пояснил спикер.

Забеги на длинные дистанции были перенесены на стадион «Локомотив», о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#кросс нации #перекрытие дорог
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