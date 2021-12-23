Чемпионата мира по киберспорту в Казани не будет из-за санкций WADA

Международная федерация киберспорта работает под эгидой WADA и, ввиду санкций в отношении России, чемпионата мира по киберспорту в Казани в 2022 году не будет. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«К сожалению, из-за того, что международная федерация киберспорта находится под кодексом WADA, чемпионата мира в Казани не будет», - отметил спикер.

По его словам, представители федерации заявили, что Kazan Expo - лучшая из площадок для проведения Чемпионата мира по киберспорту, среди тех, которые они рассматривали.

Леонов подчеркнул, что Татарстан продолжает работать с федерацией и ждёт от них предложений по проведению различных турниров в республике, но не в следующем году.

Напомним, что инициатива провести чемпионат мира по киберспорту обсуждалась на форуме Kazan Digital week 2021.