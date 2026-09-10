В Казани названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

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Аналитики сервиса SuperJob изучили вакансии в крупнейших городах России и определили самые высокооплачиваемые предложения сентября в Казани. Лидером рейтинга стала позиция водителя автовоза с зарплатой от 150 до 350 тыс. рублей, премиями и полисом ДМС.

На втором месте – вакансия детского врача-невролога в частном медицинском центре с оплатой от 150 тыс. рублей и льготами на лечение. Третью строчку заняла позиция ведущего менеджера по продажам для бизнеса: от 150 тыс. рублей в месяц, полис ДМС и возможность удаленной работы.

В рейтинг также вошла вакансия менеджера по продажам страховых услуг с оплатой от 120 тыс. рублей. Замыкает список мастер участка производства – от 100 до 116 тыс. рублей, полис ДМС, санаторно-курортное лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративная ипотека.

В топе предложений Казани – вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.

По данным исследования, в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске в топе зарплатных предложений оказались врачи. Работодатели Москвы и Санкт-Петербурга предлагают инженерам зарплату свыше 150 тыс. рублей. Квалифицированным рабочим с аналогичным доходом – в Москве и Краснодаре. Вакансии водителей с зарплатой от 150 тыс. рублей также вошли в топ Москвы и Санкт-Петербурга.