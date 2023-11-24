В Казани назвали торговую улицу с самой высокой ставкой аренды

Проспект Ямашева в Казани стал самой дорогой торговой улицей России. Арендная ставка в той местности составила 40 тыс. рублей за 1 квадратный метр в год (без учета НДС). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании SRG. Уточняется, что в рейтинге учитывали регионы за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Всего эксперты изучили в этом плане 56 городов РФ.

На втором месте в рейтинге оказалась улица Красная в Краснодаре, где годовая аренда торговых помещений стоит в среднем 27,4 тыс. рублей за один квадратный метр. В топ-3 также попали новосибирский Красный проспект (25,3 тыс. рублей за 1 «квадрат» в год).

В пятерку «самых дорогих городских улиц» попали также площадь Свободы Нижнего Новгорода и площадь Ленина в Воронеже. Там ставки аренды составляют 25,2 тыс. рублей и 25,1 тыс. рублей за 1 квадратный метр соответственно.

В топ-10 по данным критериям попали омский проспект Карла Маркса, иркутская улица Урицкого, улица Большая Садовая в Ростове-на-Дону, улица Республики в Тюмени. Аренда торговых помещений в вышеперечисленных локациях стоит 25 тыс. рублей за каждый «квадрат» в год. Уточняется, что замкнул «топовую десятку» кемеровский Советский проспект (24,8 тыс. рублей).