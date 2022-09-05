«Дошли до буквы С»: в Казани названы школы — рекордсмены по количеству первоклассников

В новом учебном году школами-рекордсменами по числу первоклассников стали лицеи №188 «Бионика» в «Салават Купере» и №185 в ЖК «Весна», гимназии №189 и №183, а также образовательные учреждения №83, 184 и 11. Топ-7 на деловом понедельнике озвучил начальник Управления образования исполкома столицы РТ Ирек Ризванов.

«В лицеях №188 „Бионика“ в „Салават Купере“ и №185 в ЖК „Весна“ открыто по 15 классов, обозначения классов дошло до буквы „С“. Поставлен новый своеобразный рекорд», — отметил он.

Наиболее остро вопрос со школьными учреждениями стоит в микрорайонах «Салават купере», «Салмачи», «Солнечный город», в поселках Вишневка и Привольный, а также в ряде других жилых комплексов.

Так, в школе №186 в «Солнечном городе» при проектной мощности в 1224 ученика обучаются в два раза больше детей. «В этом учебном году мы были вынуждены 100 детей распределить в более отдаленные от места жительства школы. Аналогичная ситуация в лицее №182. При такой же проектной мощности здесь обучается 2352 ребенка. Вот уже два года дети из микрорайона „Салават купере-1“ обучаются в гимназии №189 и лицее №188. Для них обеспечен безопасный подвоз до школ», — уточнил спикер.

Ирек Ризванов заметил, что Казань является привлекательным городом для жизни и учебы: в столицу Татарстана переезжают из отдаленных районов республики. Также стабильно увеличивается количество новорожденных детей. Поэтому несмотря на интенсивное строительство школ, потребность в них сохраняется в более чем 30 микрорайонах города.