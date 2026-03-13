В Казани назвали самые популярные предметы ЕГЭ у выпускников 2026 года

В этом году самыми востребованными дисциплинами для сдачи ЕГЭ среди казанских школьников стали профильная математика, обществознание и информатика. Всего экзамены сдают 6,7 тыс. выпускников Казани, сообщает официальный портал города.

Профильную математику выбрали 60,61% учащихся, обществознание — 33,44%, информатику — 24,07%. В числе популярных предметов также физика (19,57%), биология (17,29%), иностранные языки (16,46%), химия (14,17%) и история (10,47%).

Меньше всего одиннадцатиклассников планируют сдавать литературу (5,32%) и географию (2,05%).

В управлении образования предупреждают, что данные предварительные. Выбор предметов может быть изменён по письменным заявлениям учащихся.

Напомним, основной период ЕГЭ для одиннадцатиклассников пройдёт с 1 июня по 9 июля, ОГЭ для девятиклассников — со 2 июня по 6 июля. Всего экзамены сдадут более 22 тыс. школьников.