В Казани назвали причину массовой вырубки деревьев на улице Братьев Батталовых

Работы по сносу насаждений в овраге на улице Братьев Батталовых проводятся согласно соответствующему распоряжению. Об этом со ссылкой на комитет внешнего благоустройства Казани сообщила администрация Вахитовского и Приволжского районов.

Руководство района также пообещало, что после выполнения всех работ будет осуществлено компенсационное озеленение территории.

Ранее в чате администрации в телеграм-канале поступил запрос от одного из местных жителей, который просил проверить законность массовой вырубки деревьев на вышеописанной локации.