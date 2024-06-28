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Общество 28 июня 2024 14:47

В Казани назвали причину массовой вырубки деревьев на улице Братьев Батталовых

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В Казани назвали причину массовой вырубки деревьев на улице Братьев Батталовых

Работы по сносу насаждений в овраге на улице Братьев Батталовых проводятся согласно соответствующему распоряжению. Об этом со ссылкой на комитет внешнего благоустройства Казани сообщила администрация Вахитовского и Приволжского районов.

Руководство района также пообещало, что после выполнения всех работ будет осуществлено компенсационное озеленение территории.

Ранее в чате администрации в телеграм-канале поступил запрос от одного из местных жителей, который просил проверить законность массовой вырубки деревьев на вышеописанной локации.

#вырубка деревьев #Казань
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