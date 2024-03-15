В Казани назвали победителей регионального фестиваля «Театральное Приволжье»

В Казани наградили победителей регионального этапа «Театрального Приволжья» — тех, кто представит Татарстан в V сезоне окружного фестиваля детских и молодежных коллективов. Об этом сообщает Минкультуры РТ.

Церемония состоялась в Интерактивном комплексе татарского «Шарык клубы» театра им. Г. Камала.

Так, в номинации в номинации «Детские театральные коллективы и студии» республику представит спектакль «Кечтүк» («Малявка») Детской татарской театральной студии «Без» творческого объединения «Апуш», в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» — инклюзивный спектакль «НормальНо» первой в Республике Татарстан творческой инклюзивной студии для взрослых «Э-моция». Победители этого этапа станут известны 27 марта, во Всемирный день театра.

На региональный этап конкурса, рассказали в Минкультуры РТ, поступила 371 заявка, что сделало Татарстан лидером по этому показателю. В общей сложности по всем регионам Приволжского федерального округа получено свыше 1 тысячи заявок. Победители отбирались в двух номинациях: «Детские театральные коллективы и студии» и «Молодежные театральные коллективы и студии».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках «Театрального Приволжья» организован конкурс на лучшую афишу либо плакат окружного фестиваля. От Татарстана подано уже 190 работ от художественных школ, школ искусств и творческих кружков. Участники конкурса представляют Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и другие муниципалитеты. Победители станут известны 27 марта.

Организатором фестиваля является Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ