В Казани назвали победителей конкурса «Сельский учитель. Сельский воспитатель»

В Казани сегодня наградили победителей республиканского конкурса профессионального мастерства «Авыл укытучысы. Авыл тәрбиячесе – 2026» – «Сельский учитель. Сельский воспитатель». Победу одержали учитель биологии и химии Шалинской средней школы Пестречинского района Наиля Залялиева и воспитатель детсада № 3 «Улыбка» деревни Куюки Альбина Гафурова.

«Вы не только даете знания, но и сохраняете культурный код, воспитываете любовь к своей малой родине. Ваша работа требует особой мудрости и самоотдачи», – сказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, вручив награды победителям.

Он поблагодарил педагогов за преданность профессии, назвав их «опорой сельских территорий».

Конкурс проводится Министерством образования и науки РТ, редакцией журнала «Мәгариф» и Республиканским общественным фондом Всемирного конгресса татар. Он направлен на повышение престижа профессии сельского учителя и воспитателя, а также на выявление и распространение передового педагогического опыта.

Участниками этого конкурса ежегодно становятся более 100 педагогов.