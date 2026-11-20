В медицинских учреждениях Казани сохраняется нехватка терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, неврологов и офтальмологов. Несмотря на приток новых кадров, укомплектованность врачами составляет 84%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев на XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва.

По его данным, в городских медицинских учреждениях работают 4 394 врача и 8 179 специалистов среднего медицинского персонала. Укомплектованность последними составляет 87%. За девять месяцев 2026 года в Казань прибыли 112 врачей, однако потребность в терапевтах, педиатрах, акушерах-гинекологах, неврологах и офтальмологах по-прежнему сохраняется.

Дефицит врачей отражается и на доступности медицинской помощи. По словам Ахмадиева, более 80% обращений по поводу невозможности записаться на прием связаны с узкими специалистами.

«По тем обращениям, которые мы получаем, больше 80% – это как раз-таки невозможные записи узким специалистам», – сообщил Ахмадиев.

Для решения проблемы в Казани перераспределяют запись к узким специалистам между медицинскими организациями. Одновременно ведется работа по привлечению новых сотрудников. Среди причин ухода врачей Ахмадиев назвал высокую нагрузку, переработки, сбои в медицинской информационной системе и избыточную отчетность.

Для удержания специалистов начальник управления предложил дополнительные меры поддержки: компенсацию аренды жилья, гранты, улучшение технического оснащения рабочих мест и сокращение отчетности. Пока речь идет об инициативах, а не об утвержденных решениях.