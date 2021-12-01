В Казани назвали лучших юристов России и Татарстана в 2021 году

Сегодня в Казани состоялось вручение республиканской юридической премии «Юрист года — 2021», а также Всероссийской юридической премии имени Г. Ф. Шершеневича. Церемония состоялась в Казанской Ратуше. Цель премий — отметить заслуги высококвалифицированных юристов России и Татарстана, их добросовестный труд и достижения.

Церемония открылась приветствием Президента Татарстана Рустама Минниханова, зачитанным главой Минюста РТ Рустемом Загидуллиным.

Так, руководитель республики наградил медалью РТ «За доблестный труд» руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Исрафила Гирфанова, а также присвоил звания «Заслуженный юрист РТ» представителю Коллегии адвокатов РТ Хамиту Саматову, нотариусу Фариде Аскаровой и завкафедрой юридического факультета КФУ Марии Талан. Помимо этого, ряд юристов республики получили благодарность Президента Татарстана.

«Юристы, как и врачи, отвечают за здоровье страны, в данном случае республики. Они бьются за то, чтобы был порядок, чтобы соблюдались права людей. Ассоциация юристов России безвозмездно занимается работой, которую не так легко оценить в деньгах. Этой работой надо жить», — отметил, обращаясь к участникам мероприятия, ответственный секретарь Ассоциации юристов России, начальник Главного управления госэкспертизы Игорь Манылов.

Лауреатами Всероссийской юридической премии имени Г. Ф. Шершеневича стали вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам — профессор Аслан Абашидзе и профессор Саратовской государственной юридической академии Наталья Лопашенко. Кроме того, почетной грамоты Ассоциации юристов РФ удостоился Марсель Гараев — преподаватель кафедры международного и европейского права КФУ.

Татарстанская премия «Юрист года — 2021» была вручена в шести номинациях: «Защита прав и свобод человека и гражданина», «Обеспечение законности и правопорядка», «Правовое просвещение», «Бесплатная юридическая помощь», «Преданность юридической профессии» и «Правосудие». Ее обладателями стали юристы и компании из Казани и районов республики.

Награды участникам вручали представители руководства Татарстана и члены Ассоциации юристов России.