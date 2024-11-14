В Казани назовут победителей XI Международной детской литпремии «Глаголица»

В Казани, в Большом концертном зале имени Сайдашева, 18 ноября состоится церемония награждения победителей Международной независимой литературной премии «Глаголица» для юных писателей от 10 до 17 лет. Эксперты определят 13 победителей из более сотни претендентов.

Жюри в этом году выбирало финалистов из 2688 заявок от участников из 31 страны мира. В лонг-лист премии вошли работы около 130 юных авторов, в том числе 13 юных литераторов из-за рубежа, например из Италии, США, Греции, Турции и т.д. Все они в качестве приза стали участниками литературной смены в Казани, которая открылась сегодня большой пресс-конференцией в Присутственных местах музея-заповедника «Казанский Кремль».

Участница из Франции Алиса пишет «прозу, фантастику и бытовые вещи», как охарактеризовала она сама свои предпочтения. Заявку на премию подавала в номинации «Билингвы».

Николай, участник младшей возрастной группы конкурса, приехал в Казань из Италии. О конкурсе, как рассказал он сам, узнал от мамы, он сначала участвовать не хотел. Но увидел фотографии с одной из смен премии и загорелся. В первый год в финал пройти не смог, в этом получилось.

Еще один участник, Матвей из Каменск-Уральского, рассказал, что отправил на конкурс стихотворение, на которое его вдохновила Нина Дашевская – писатель и член жюри «Глаголицы».

За время литературной смены ребята будут встречаться с известными писателями, развивать свой стиль, а главное – по-прежнему, теперь уже в общении с наставниками, продолжат соревноваться за 13 главных призов премии «Глаголица». Победители получат Хрустальную сову – символ премии, а также планшеты и набор книг «Малая библиотека». Кроме того, их работы по традиции войдут в 500-страничный альманах произведений финалистов «Глаголицы», издаваемый ограниченным тиражом.

«Была тема “Война и мир”. Это, конечно, во много об участниках СВО – об их отцах. Эти работы можно было читать через слезы. Или тема “Дети дистанта” – полуюморные рассказы, но в них тоже поднимаются серьезные темы, дети скучают по школе. Появились детективы, например “Кто убил мою бабушку?” Ничего страшного там нет, но читать хочется. Проза в целом стала сильнее, так что через несколько лет ждем хорошее поколение прозаиков, в том числе через несколько лет получим и хороших татарских прозаиков», – рассказал о работе в жюри премии и конкурсных произведениях писатель, литературный критик, поэт, заслуженный деятель Татарстана, лауреат премии Абдуллы Алиша Галимьян Гильманов.

На конкурс, отметим, работы ребята могли направлять в таких номинациях, как «Проза на русском языке», «Поэзия на русском языке», «Проза на татарском языке», «Поэзия на татарском языке», «Билингвы», «Эссеистика», «Художественные переводы с английского языка» и «Драматургия». Последняя номинация – новшество этого года. А вот номинация ЮНЕСКО, признали организаторы, не состоялась. Ее ввели год назад, поскольку конкурс стал проходить под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, но в этом году на нее было подано всего 5 работ – номинацию закрыли.