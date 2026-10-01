В Казани назовут лучшие рестораны Татарстана по версии WHERETOEAT

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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева 7 октября состоится церемония WHERETOEAT Татарстан 2026 – уже восьмая по счету. По итогам тайного голосования экспертной коллегии будут названы лучшие рестораны региона, а также отмечены представители ресторанной индустрии Татарстана, победившие в специальных номинациях, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«WHERETOEAT подводит итоги в Татарстане в восьмой раз, и за эти годы ресторанная карта республики стала заметно насыщеннее, а шефы всё смелее работают с национальными продуктами и рецептами. Особенно ценю, что премия сохраняет номинацию „Лучший ресторан татарской кухни“, ведь национальная гастрономия остается одной из главных причин, по которым туристы выбирают республику. При этом устойчивая ресторанная среда складывается прежде всего вокруг местных жителей: заведения, ставшие частью повседневной жизни горожан, со временем превращаются и в точки притяжения для гостей республики», – отметила председатель госкомитета Оксана Саргина.

Помимо основного рейтинга, в Татарстане будут вручены награды в специальных номинациях:

● шеф-повар года;

● женщина шеф-повар года;

● шеф-кондитер года;

● сомелье года;

● бар года;

● выбор СМИ;

● ресторан с лучшей пивной картой по версии бренда «Балтика»;

● официант года по версии «СберЧаевые»;

● лучший ресторан татарской кухни;

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