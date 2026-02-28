news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 февраля 2026 17:25

В Казани назовут имена лауреатов Общественной премии имени Асгата Галимзянова

Читайте нас в
Телеграм

Церемония награждения победителей Общественной премии имени Асгата Галимзяновича Галимзянова состоится в Казани 2 марта 2026 года. Организаторами выступают Общественная палата Республики Татарстан и Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

На соискание премии поступило 60 заявок, из которых 37 соответствовали требованиям. По итогам отбора определят пять лауреатов, чьи проекты демонстрируют устойчивый социальный эффект. Каждый победитель получит диплом и целевые средства до 250 тысяч рублей — по 50 тысяч на сотрудника, проработавшего в организации не менее трёх лет и активно участвовавшего в реализации проекта. Финансирование можно направить на обучение, участие в профильных программах и развитие компетенций команды.

В конкурсе участвовали социально ориентированные некоммерческие организации республики, реализующие долгосрочные значимые проекты не менее трёх лет. Премия учреждена для профессионального развития НКО через общественное признание их вклада в повышение качества жизни, развитие благотворительности и добровольчества в регионе.

Мероприятие приурочено ко дню рождения Асгата Галимзянова — известного благотворителя, системно поддерживавшего детские дома и социальные учреждения по всей России. За годы деятельности он передал десятки единиц транспорта социальным организациям страны. Его имя стало символом личной ответственности и социальной инициативы в Татарстане.

Программа дня начнётся в 11:30 с возложения цветов к Памятнику благотворителю на площади Тысячелетия (напротив Казанского цирка). Церемония награждения пройдёт с 13:00 до 14:30 в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина (ул. Татарстан, 1). В программе — объявление лауреатов, выступления организаторов и культурная часть.

#премия #церемония награждения #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарстанцы могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию молодежного проекта

Татарстанцы могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию молодежного проекта

28 февраля 2026
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026