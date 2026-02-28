В Казани назовут имена лауреатов Общественной премии имени Асгата Галимзянова

Церемония награждения победителей Общественной премии имени Асгата Галимзяновича Галимзянова состоится в Казани 2 марта 2026 года. Организаторами выступают Общественная палата Республики Татарстан и Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

На соискание премии поступило 60 заявок, из которых 37 соответствовали требованиям. По итогам отбора определят пять лауреатов, чьи проекты демонстрируют устойчивый социальный эффект. Каждый победитель получит диплом и целевые средства до 250 тысяч рублей — по 50 тысяч на сотрудника, проработавшего в организации не менее трёх лет и активно участвовавшего в реализации проекта. Финансирование можно направить на обучение, участие в профильных программах и развитие компетенций команды.

В конкурсе участвовали социально ориентированные некоммерческие организации республики, реализующие долгосрочные значимые проекты не менее трёх лет. Премия учреждена для профессионального развития НКО через общественное признание их вклада в повышение качества жизни, развитие благотворительности и добровольчества в регионе.

Мероприятие приурочено ко дню рождения Асгата Галимзянова — известного благотворителя, системно поддерживавшего детские дома и социальные учреждения по всей России. За годы деятельности он передал десятки единиц транспорта социальным организациям страны. Его имя стало символом личной ответственности и социальной инициативы в Татарстане.

Программа дня начнётся в 11:30 с возложения цветов к Памятнику благотворителю на площади Тысячелетия (напротив Казанского цирка). Церемония награждения пройдёт с 13:00 до 14:30 в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина (ул. Татарстан, 1). В программе — объявление лауреатов, выступления организаторов и культурная часть.