В Казани назначили новых руководителей в двух отделах полиции

Сегодня начальник УМВД России по Казани Надир Закиров представил личному составу отделов полиции «Дербышки» и «Юдино» новых руководителей. Глава УМВД отметил, что вновь назначенные начальники хорошо зарекомендовали себя на прошлых должностях.

Фото: УМВД России по Казани

Так, с сегодняшнего дня новым начальником отдела полиции «Юдино» стал подполковник полиции Рушан Хузин. Службу он начал с должности милиционера-дежурного по ИВС Кайбицкого РОВД Татарстана. В 2014 году он занимал должность начальника ОМВД России по Кайбицкому району. Имеет медали МВД Росии за отличие в службе 1,2 и 3 степени.

Фото: УМВД России по Казани

А отдел полиции «Дербышки» возглавил подполковник полиции Рамис Ибрагимов, который до этого занимал должность замначальника по оперативной работе ОП «Промышленный». Ибрагимов начал службу в правоохранительных органах в 2005 году с должности помощника участкового уполномоченного милиции отдела УУМ РУВД Приволжского района Казани. Награжден медалями МВД России за отличие в службе 2 и 3 степени. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.