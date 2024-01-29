В Казани назначили нового руководителя департамента по содержанию соцучреждений

Фото: мэрия Казани

Новым руководителем по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани стал Илья Коротихин. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«До работы в департаменте Илья Александрович трудился 10 лет в администрации Московского района Казани, потом почти столько же — в Управлении капитального строительства и реконструкции. Опыт, профессионализм за эти годы наработан большой, подготовленный руководитель, пожелаем успешной работы», – отметил градоначальник.

Метшин также напомнил, что прежний глава департамента Петр Королев покинул муниципальную службу. Теперь он работает в бизнес-структуре.