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Общество 29 января 2024 11:29

В Казани назначили нового руководителя департамента по содержанию соцучреждений

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В Казани назначили нового руководителя департамента по содержанию соцучреждений
Фото: мэрия Казани

Новым руководителем по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани стал Илья Коротихин. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«До работы в департаменте Илья Александрович трудился 10 лет в администрации Московского района Казани, потом почти столько же — в Управлении капитального строительства и реконструкции. Опыт, профессионализм за эти годы наработан большой, подготовленный руководитель, пожелаем успешной работы», – отметил градоначальник.

Метшин также напомнил, что прежний глава департамента Петр Королев покинул муниципальную службу. Теперь он работает в бизнес-структуре.

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