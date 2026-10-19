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Экономика 19 октября 2026 11:40

В Казани назначили нового помощника мэра

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В Казани назначили нового помощника мэра
Фото: телеграм-канал команды Казани

Новым помощником мэра Казани назначили Гузель Муртазину. Как отметил мэр города Ильсур Метшин, ей предстоит выстроить четкую работу секретариата, чтобы обеспечивать своевременные и качественные решения организационных вопросов документооборота и эффективного взаимодействия всех подразделений.

«Имеет юридическое образование, ранее работала в управлении жилищной политики мэрии Казани. Остальная работа была связана с юридическим сопровождением», – отметил Метшин.

#Ильсур Метшин #Казань #Деловой понедельник
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