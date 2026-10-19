В Казани назначили нового помощника мэра

Фото: телеграм-канал команды Казани

Новым помощником мэра Казани назначили Гузель Муртазину. Как отметил мэр города Ильсур Метшин, ей предстоит выстроить четкую работу секретариата, чтобы обеспечивать своевременные и качественные решения организационных вопросов документооборота и эффективного взаимодействия всех подразделений.

«Имеет юридическое образование, ранее работала в управлении жилищной политики мэрии Казани. Остальная работа была связана с юридическим сопровождением», – отметил Метшин.