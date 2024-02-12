Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани назначили нового начальника управления ЗАГС
Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике представил нового начальника управления ЗАГС Казани. Им стала Елена Студеникина, которая более 7 лет работает в структуре учреждения, 6 лет – первым заместителем руководителя.
«В растущем городе, где продолжается беби-бум, увеличивается масштаб стоящих перед управлением задач по повышению качества оказываемых услуг, дальнейшей цифровизации документооборота и усилению клиентоцентричности органов ЗАГС. Точно есть куда расти, куда прирастать и развиваться во благо жителей», – подчеркнул Метшин.
Градоначальник также напомнил, что 2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. В связи с этим, деятельность органов ЗАГС должна быть разнообразной, направленной на популяризацию семейного института, его авторитета и ценностей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»