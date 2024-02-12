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Общество 12 февраля 2024 10:22

В Казани назначили нового начальника управления ЗАГС

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Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике представил нового начальника управления ЗАГС Казани. Им стала Елена Студеникина, которая более 7 лет работает в структуре учреждения, 6 лет – первым заместителем руководителя.

«В растущем городе, где продолжается беби-бум, увеличивается масштаб стоящих перед управлением задач по повышению качества оказываемых услуг, дальнейшей цифровизации документооборота и усилению клиентоцентричности органов ЗАГС. Точно есть куда расти, куда прирастать и развиваться во благо жителей», – подчеркнул Метшин.

Градоначальник также напомнил, что 2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. В связи с этим, деятельность органов ЗАГС должна быть разнообразной, направленной на популяризацию семейного института, его авторитета и ценностей.

#Управление ЗАГС #Казань #руководители
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