Новым гендиректором технопарка «Идея» стал Диас Сафин

Диас Сафин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанский технопарк «Идея» возглавил Диас Сафин. Его представил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, председатель совета директоров технопарка Айнур Айдельдинов. Об этом передает пресс-служба фонда.

Отмечается, что Диас Сафин ранее руководил представительством Dahua Technology RUS в ПФО, а также работал заместителем генерального директора ООО «Софт-Троник». На посту гендиректора «Идеи» Сафин сменил Олега Ибрагимова.

«Перед руководством технопарка всегда стояли неординарные задачи, которые оперативно выполнялись. Олег Евгеньевич [Ибрагимов], проработавший в „Идее“ более 15 лет, внес свой личный вклад в успех технопарка», — заявил Айнур Айдельдинов.

Напомним, технопарк работает с 5 февраля 2004 года. В технопарке размещены 84 компании, в которых трудится более 2,6 тыс. человек.