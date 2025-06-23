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Экономика 23 июня 2025 13:01

В Казани назначили нового главу комитета внешнего благоустройства

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В Казани назначили нового главу комитета внешнего благоустройства
Альберт Шайнуров
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана назначили нового председателя комитета внешнего благоустройства. Им стал Альберт Шайнуров, ранее занимавший должность замруководителя комитета. О назначении сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«Пример социального лифта, когда человек со студенческой скамьи пришел в исполком и вырос до руководителя важнейшего для нас направления», – подчеркнул Метшин.

По его словам, основной упор в работе нужно сделать на зимний период, когда изменения погоды могут быть неожиданными и приводить к большому количеству проблем на улицах города.

«Сажать цветочки и стричь газоны. Главный вызов – это зима», – заключил мэр.

#Благоустройство #Ильсур Метшин #Казань #Деловой понедельник
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