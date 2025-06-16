В Казани назначили нового главного ветеринарного врача

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Новым главным ветеринарным врачом Государственного ветеринарного объединения Казани стал Самат Мавлитов. О его назначении сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«Прошел все пути ветеринарии. Работал в разных агрокомпаниях. Имеет большой опыт руководящей работы», – подчеркнул глава города.

Метшин выразил надежду, что обеспечение продовольственной безопасности и качество поставляемой продукции в Казани с новым назначением будут под полным контролем.