В Казани назначен новый начальник городской полиции

В столице Татарстана состоялось представление нового начальника полиции Управления МВД России по городу Казани. На эту должность назначен полковник полиции Айдар Фасхутдинов, ранее возглавлявший Управление МВД России по Нижнекамскому району.

Церемония представления прошла под руководством начальника Управления МВД России по Казани, полковника полиции Надира Закирова. На мероприятии присутствовали заместители начальника Управления, руководители отделов полиции и начальники различных служб и подразделений.

Полковник Закиров охарактеризовал Фасхутдинова как опытного и компетентного руководителя с богатым стажем работы в органах внутренних дел. Он выразил уверенность в успешной работе нового начальника полиции на ответственном посту.

В ответном слове полковник Фасхутдинов выразил признательность руководству МВД по Республике Татарстан и Управления МВД России по Казани за оказанное доверие. Он заверил присутствующих в своей готовности приложить максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Айдар Назифович Фасхутдинов родился в Нижнекамске. Получил образование в Казанском юридическом институте МВД России. Свой профессиональный путь в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного в Нижнекамске. Последовательно занимал различные руководящие посты, включая должности начальника отдела уголовного розыска в Нижнекамске и главы отдела МВД России по Заинскому району.

За безупречную службу Фасхутдинов удостоен ряда ведомственных наград, в том числе медалей МВД России «За отличие в службе» 2-й и 3-й степени, нагрудных знаков «За верность долгу», «За отличную службу в МВД по РТ», «Почетный сотрудник МВД по РТ» и «За заслуги в укреплении правопорядка».