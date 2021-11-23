Снегоуборочная техника в Казани будет оборудована видеокамерами

Навигационную систему контроля уборки дорог в Казани оснастят видеокамерами. Это позволит оценить ситуацию на дорогах. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Альберт Ибрагимов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Систему внедрили в октябре, сейчас она в процессе эксплуатации, нарабатывается. Мы хотим ее привязать к видеокамерам. В настоящее время прорабатывается вопрос установки на автобусных маршрутах специальных камер – видеорегистраторов, а также на уборочных комбинированных машинах, чтобы понять не только передвижение, но и видеть, что происходит на дорогах. Технологию презентуем буквально через две – три недели», – рассказал спикер.

Ибрагимов добавил, что вся снегоуборочная техника в этом году подключена к новой системе навигационного контроля. Специалисты перешли на единого оператора и установили на спецтехнике дополнительные датчики. В систему внесли около 50 маршрутов уборки дорог с полным охватом улиц. Маршруты разбиты на несколько сценариев: первый – для штатного снегопада, второй – для снегопада средней интенсивности, третий – для чрезвычайных ситуаций.

Зампредседателя Комитета внешнего благоустройства уточнил, что протяженность городских дорог составляет 1950 км, убираемая площадь – 21,5 млн кв. метров. Парк уборочной техники насчитывает более 550 машин, в том числе 128 комбинированных дорожных машин для выполнения операций первой очереди – посыпки и разметания.

«В полном объеме заготовлены противогололедные материалы. В наличии имеется 80 тыс. тонн пескосоляной смеси и 32 тыс. тонн реагента. Утилизация снега традиционно будет осуществляться на снегоплавильных пунктах на сетях МУП “Водоканал”. Дополнительно на случай чрезвычайных ситуаций согласовываем восемь мест временного складирования снега. В городе имеется своя специфика – основной объем работ организован в ночное время», – отметил он.

Ибрагимов подчеркнул, что в настоящее время проблем с наличием техники и противогололедных средств нет. «Единственное, имеется кадровый дефицит в водителях и механизаторах. Но эту проблему мы решаем – заключаем договоры, повышаем зарплату. Стараемся этот вопрос решить, чтобы обеспечить две полные смены работы техники», – заключил он.