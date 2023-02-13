В Казани насмерть сбили водителя, который вышел на дорогу, чтобы проверить состояние

В минувшее воскресенье, 12 февраля, на Горьковском шоссе в Казани произошло смертельное ДТП. Об этом Госавтоинспекция Татарстана сообщает в своем Telegram-канале.

Фото: © ГИБДД Татарстана

По информации ведомства, 56-летний водитель авто совершил наезд на препятствие и вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент мужчину сбила иномарка Hyundai, которой управлял 26-летний автовладелец.

Фото: © ГИБДД Татарстана

В результате аварии пешехода доставили в больницу, где он позже скончался.

ГИБДД Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.