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Происшествия 18 февраля 2024 18:22

В Казани нашли водителя Mercedes, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

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Автоинспекторы Казани нашли водителя иномарки, который сбил подростка и скрылся с места ДТП.

Как сообщила «Татар-информу» начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева, ДТП произошло сегодня в 13.10 напротив дома №61 по улице Чистопольская. Водитель Mercedes при движении задним ходом не уступил дорогу и сбил 12-летнего подростка, который шел по тротуару. После этого автомобилист скрылся с места ДТП.

Позднее нарушителя нашли. Им оказался 34-летний казанец.

В свою очередь подросток-пешеход получил травмы, после осмотра медиков отпущен домой.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

#в казани сбили ребенка
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