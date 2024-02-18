В Казани нашли водителя Mercedes, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Автоинспекторы Казани нашли водителя иномарки, который сбил подростка и скрылся с места ДТП.

Как сообщила «Татар-информу» начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева, ДТП произошло сегодня в 13.10 напротив дома №61 по улице Чистопольская. Водитель Mercedes при движении задним ходом не уступил дорогу и сбил 12-летнего подростка, который шел по тротуару. После этого автомобилист скрылся с места ДТП.

Позднее нарушителя нашли. Им оказался 34-летний казанец.

В свою очередь подросток-пешеход получил травмы, после осмотра медиков отпущен домой.