Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани нашли водителя Mercedes, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Автоинспекторы Казани нашли водителя иномарки, который сбил подростка и скрылся с места ДТП.
Как сообщила «Татар-информу» начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева, ДТП произошло сегодня в 13.10 напротив дома №61 по улице Чистопольская. Водитель Mercedes при движении задним ходом не уступил дорогу и сбил 12-летнего подростка, который шел по тротуару. После этого автомобилист скрылся с места ДТП.
Позднее нарушителя нашли. Им оказался 34-летний казанец.
В свою очередь подросток-пешеход получил травмы, после осмотра медиков отпущен домой.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников