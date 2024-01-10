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В Казани нашли водителя иномарки, который едва не попал под поезд на ж/д путях
Автоинспекторы по видео нашли водителя, который едва не попал под поезд на железнодорожных путях в Казани.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 1 января водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь по Затонской улице, возле железнодорожного переезда не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора.
Заметив приближающийся состав, водитель нажал на педаль тормоза, но машину занесло из-за плохого сцепления шин с дорогой. Во избежание столкновения мужчина нажал на педаль газа, ускорился и проехал перед поездом. Таким образом чудом удалось избежать трагедии.
Вину в своей невнимательности и совершении грубого правонарушения водитель признал и раскаялся. Ему грозит штраф или лишение права управления на срок от трех до шести месяцев.
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