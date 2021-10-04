В Казани нашли тело задушенной девушки, ее 22-летний супруг покончил с собой

Ночью 2 октября в одной из квартир на улице Ягодинской обнаружили тело 22-летней женщины, которая, предварительно, скончалась от удушения. Под окнами дома нашли тело ее 22-летнего супруга, который, предположительно, покончил с собой.

Незадолго до трагедии они подали заявление на развод. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.