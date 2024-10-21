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В Казани нашли подростка, который пропал 1 сентября
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В Казани найден живым 17-летний подросток, который пропал 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
О том, где все это время был подросток, а также где его нашли, не уточняется.
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