В Казани нашли обезображенное тело мужчины, которого искали с декабря прошлого года

Накануне появилась информация о том, что в Казани обнаружили тело мужчины, сильно обглоданное животными.

Как стало известно «Татар-информу», некий житель Казани во время прогулки на лыжах в поле около Кадышевского кладбища обнаружил обезображенное тело неизвестного мужчины в снегу.

В скором времени на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые достали тело и осмотрели его. При погибшем нашли сотовый телефон, одежду и часы.

Как стало известно агентству, погибшим оказался 36-летний казанец, которого искали еще в декабре прошлого года. Тогда «Татар-информ» сообщал, что мужчина пропал 24 декабря, с тех пор его близкие и друзья не знали, где он находится.