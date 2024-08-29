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Общество 29 августа 2024 14:02

Археологи рассказали, как проходили подтвердившие 1000-летие Казани раскопки

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27 лет назад археологами было найдено доказательство 1000-летия Казани – чешская монета с датой чеканки 929-930 годов. Именно она доказала, что ремесленная деятельность существовала в X веке, и подтвердила солидный возраст столицы РТ, пишет ТНВ.

Обнаружили монету в 1997-м при раскопках в центре Казанского Кремля. Позже ее очистили и показали специалистам в Германии, а спустя пару лет на симпозиуме в Чехии все подтвердилось.

Как объяснил археолог, член-корреспондент Академии наук РТ Фаяз Хузин, Прага была местом чеканки при князе Вацлаве. Значит и Казанский Кремль возник в этот же период времени – в Х веке, говорит ученый. Подробнее – в сюжете.

#Казань #возраст #памятная монета #Археологическая находка
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