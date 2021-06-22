В Казани нашли могилу известного военврача Исаака Тарнопольского

На Арском кладбище в Казани обнаружено захоронение знаменитого военного доктора Исаака Тарнопольского, сообщается на официальном сайте РОМО «Объединение «Отечество» РТ. В годы Великой Отечественной войны Тарнопольский служил руководителем эвакуационного госпиталя, в котором спасали жизни красноармейцев, получивших ранение на фронте.

«Мы давно знали, что в Казани похоронен умерший в 1944 году начальник эвакогоспиталя № 3646 военврач Исаак Яковлевич Тарнопольский. Много раз исследовали Арское кладбище в поисках его могилы <…> И вот 8 июня 2021 года во время очередного обхода еврейского участка Арского кладбища наконец удалось могилу отыскать», — говорится в публикации на сайте объединения.

В посте поясняется, что энтузиасты ищут место погребения еще одного военврача: Ивана Качурца, который скончался в 1945 году и похоронен, вероятно, на территории Архангельского кладбища столицы Татарстана.