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Новости Татарстана и Казани
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В Казани нашли и успели сфотографировать редкую птицу из Красной книги Татарстана
В лесу на ул.Дубравной в Приволжском районе Казани заметили редкую птицу – седого дятла. Этот вид занесен в Красную книгу Татарстана, сообщила пресс-служба районной администрации.
Седого дятла удалось сфотографировать – судя по снимку, специалисты сделали вывод, что это еще птенец. Эти птицы обитают в осветленных лиственных и смешанных лесах, питаются седые дятлы насекомыми, чаще всего муравьями.
По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, в Татарстане краснокнижных птиц можно встретить в Казани, Елабуге, Агрызском, Альметьевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском и других районах республики.
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