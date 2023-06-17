В Казани нашли и успели сфотографировать редкую птицу из Красной книги Татарстана

В лесу на ул.Дубравной в Приволжском районе Казани заметили редкую птицу – седого дятла. Этот вид занесен в Красную книгу Татарстана, сообщила пресс-служба районной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов

Седого дятла удалось сфотографировать – судя по снимку, специалисты сделали вывод, что это еще птенец. Эти птицы обитают в осветленных лиственных и смешанных лесах, питаются седые дятлы насекомыми, чаще всего муравьями.

По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, в Татарстане краснокнижных птиц можно встретить в Казани, Елабуге, Агрызском, Альметьевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском и других районах республики.