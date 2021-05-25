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Ру Тат
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25 мая 2021  11:56
Полина Шевчук

В Казани нашли и наказали женщину-водителя, которая ехала по встречке

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Инспекторы ГИБДД, изучая соцсети, обнаружили видеоролик, на котором водитель KIA едет по полосе встречного движения. 

Как рассказали ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Казани, полицейские выяснили, что ролик был сделан на улице Оренбургский проезд, а также установили личность хозяйки легковушки.

35-летняя женщина свою вину полностью признала. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Выезд на проезжую часть, предназначенную для встречного движения». Теперь автоледи грозит внушительный штраф, а также лишение водительских прав сроком до полугода.
 

 

#нарушение пдд #ГИБДД Казани #выезд на встречку
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