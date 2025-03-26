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Происшествия 26 марта 2025 14:46

В Казани нашли девочку-подростка, сбежавшую от мамы из такси

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В Казани нашли 14-летнюю девочку, которая сбежала из такси на улице Годовикова. Как стало известно «Татар-информу», все это время подросток находилась у своей подруги.

Напомним, школьница ехала в такси вместе с матерью, когда автомобиль остановился около одного из домов на улице Годовикова, она неожиданно убежала. После этого мать девочки написала заявление в полицию.

UPD. Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, сотрудники ПДН отдела полиции «Авиастроительный» нашли подростка в одном из торговых центров города. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

#нашли ребенка
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