В Казани нашли девочку-подростка, сбежавшую от мамы из такси

В Казани нашли 14-летнюю девочку, которая сбежала из такси на улице Годовикова. Как стало известно «Татар-информу», все это время подросток находилась у своей подруги.

Напомним, школьница ехала в такси вместе с матерью, когда автомобиль остановился около одного из домов на улице Годовикова, она неожиданно убежала. После этого мать девочки написала заявление в полицию.

UPD. Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, сотрудники ПДН отдела полиции «Авиастроительный» нашли подростка в одном из торговых центров города. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.